29 июля - впервые в Черкассах - на базе Третьей Черкасской городской больницы скорой медицинской помощи, врачи провели операцию по изъятию сердца, почек и печени от одного донора для их дальнейшей трансплантации нескольким пациентам, сообщила пресс-служба Минздрава.

По информации Украинского центра трансплант-координации, сердце пересадили 59 - летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре. Пересаживать его черкасским хирургам помогали коллеги из Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им Н.Н. Амосова.

Две донорские почки были пересажены в Черкасском областном онкологическом диспансере.

Печень донора было перевезено в Национальный институт хирургии и трансплантологии, где ее получил 58-летний мужчина, который уже несколько лет находился в листе ожидания.

Трансплантация стала возможной после согласия родственников на пожертвования органов донора. Пациент перенес тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти головного мозга и не оставила ему никаких шансов на жизнь.

Подбор пар «донор – реципиент» осуществила Единая государственная система трансплантации (ЕГИСТ).

Сейчас состояние пациентов стабильное. Впереди их ждет долгий путь реабилитации.

В Минздраве выразили слова скорби родственникам донора и свое почтение и благодарность за их крайне важное решение.