АО «Укрзализныця» совместно с Министерством социальной политики Украины реализовала функцию покупки льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью на сайте.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, теперь лицо с инвалидностью или его законный представитель могут пройти онлайн-регистрацию через электронный кабинет на сайте https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и подать скан-копии необходимых документов.

Ранее лицам с инвалидностью перед покупкой льготного билета необходимо было регистрироваться в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.