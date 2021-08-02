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АО «Укрзализныця» совместно с Министерством социальной политики Украины реализовала функцию покупки льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью на сайте.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, теперь лицо с инвалидностью или его законный представитель могут пройти онлайн-регистрацию через электронный кабинет на сайте https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и подать скан-копии необходимых документов.

Ранее лицам с инвалидностью перед покупкой льготного билета необходимо было регистрироваться в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.
ForUm

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