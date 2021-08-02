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Сотрудники ГУ ГФС в  Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в пределах досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой», (КО «Киевзеленстрой»), в период 2019-2020 годов путем заключения фиктивных сделок с «фиктивными» СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн», - говорится в сообщении.

За период 2019-2020 г.г. указанные предприятия по заказу КО «Киевзеленстрой» осуществили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн грн», - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях КО «Киевзеленстрой» и других обществ обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерные документации и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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