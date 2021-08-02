Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против COVID-19. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на контракты о поставках. В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность, передает Радио Свобода.
Вакцина Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет 19,50 евро (бывшая была 15,5 евро).
Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет 25,50 доллара. В первой закупочной сделке одна доза стоила около 22,60 доллара, говорится в публикации газеты Financial Times.
Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов по сравнению с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить высокую цену, чтобы обеспечить подтверждены поставки с европейских заводов-производителей.
Moderna подтвердила прежнюю позицию: соглашения по меньшим объемам выполняться по более высоким ценам.
Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев по поводу цен на вакцины для ЕС.
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