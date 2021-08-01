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В понедельник, 2 августа, в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины ожидаются грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, явления составляют І уровень опасности, желтый.

Кроме того, в Киеве 2 августа ожидается гроза. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, по прогнозу Укгидрометцентра, в воскресенье, 1 августа, в западных областях ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. В Киевской области и Киеве в течение 1 августа ожидается гроза.
ForUm

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