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В селе Нерубайское, Одесского района, вспыхнул масштабный пожар на складах, передает ГСЧС.

«1 августа поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании (452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса"). По состоянию на 11:10 площадь пожара составляет около 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

По информации спасателей, тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и в распространении огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей.

Напомним, в селе Нерубайское Одесской области в воскресенье, 1 августа, загорелись склады.
ForUm

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