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С 30 июля в Черногории начали действовать новые правила посещения общественных заведений для местных жителей и туристов из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Radio Svobodna Evropa, теперь для того, чтобы посетить рестораны, кафе и бары в помещении, а также ночные клубы и дискотеки необходимо предъявить COVID-сертификат.

Он должен содержать один из следующих пунктов:

информация о вакцинации;

данные негативного теста ПЦР, сделанного не позже 72 часов;

подтверждение о перенесенном COVID не менее 14 и не более 180 дней назад,

отрицательный быстрый тест на антиген, сделан не ранее 48 часов.

Одно из этих условий должны соблюдать все работники сферы общественного питания Черногории.

Требования касаются также спортивных и массовых мероприятий, если они будут проведены до 20 августа.

Национальный COVID-сертификат можно получить в медучреждении у врача или в центрах прививок. COVID-сертификат может подгружаться с помощью QR-кода или быть в бумажном виде.

Правила действуют и для туристов. В Черногории будут принимать цифровой COVID-сертификат ЕС и других стран, которые имеют QR-код.

Туристы, у которых есть сертификат о вакцинации без QR-кода, могут верифицировать документ в учреждении здравоохранения в Черногории, он будет действительным все время пребывания в Черногории.
ForUm

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