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В Азовском море в ночь на пятницу, 30 июля, состоялись тактические учения Объединенных сил, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что корабельно-катерный состав Мариупольского отряда морской охраны и подразделения Военно-морских сил ВСУ отработали слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря.

Ночью корабли и катера морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров. Они были разделены на тактические группы. Одни обеспечивали безопасность судоходства, перекрывали районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды, чтобы рыбаки-любители случайного не попали в зону высадки десанта. Другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.

Во время артиллерийских стрельб корабли морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражение надводной цели и ликвидацию плавучей мины.

На месте проведения стрельб вахта кораблей морской охраны зафиксировала приближение корабля береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.

Отмечается, что несмотря на частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но российский корабль лег в дрейф и следил с расстояния около шести морских миль.
ForUm

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