По информации обособленного подразделения «Бердянский горрайонный отдел» Государственного учреждения «Запорожский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины» в последние недели значительно ухудшилось качество воды Азовского моря в местах водопользования населения и отдыхающих по бактериологическим показателям.

Как сообщает Госпродпотребслужба Запорожья, согласно результатам лабораторных исследований в пробах морской воды обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний.

«Эта ситуация может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих», - заявили в ведомстве.

Поэтому начальник главного управления Госпродпотребслужбы Тимофей Вагис обратился к Бердянскому городскому голове Валерию Баранову и председателю Запорожской облгосадминистрации Александру Старуху о необходимости немедленного внедрения профилактических мероприятий по запрещению водопользования и обеспечения соответствующего санитарного состояния береговой зоны пляжей «Пляж ДЗОСТ «Факел» ООО «курорты Приазовья» и пляжа № 3 ООО «Днепр 2000» и срочно проинформировать местных жителей и гостей города об этой ситуации.

Также о запрете купания детей и работников оздоровительного заведения проинформировано руководство ДЗОСТ «Факел».