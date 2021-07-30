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Укрзализныця предупреждает о задержке поездов в направлении Харьков - Киев - Харьков из-за аварии, вызванной столкновением поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде возле станции Решетиловка в Полтавской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

 

Событие произошло в 2:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки.

Жертв нет. Госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду.

Движение у места аварии восстановлено по парной колее.

По состоянию на 6:30 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3:00 35 минут);

№126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2:00 20 минут);

№17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1:00 40 минут);

№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1:00 30 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1:00 40 минут);

№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1:00 15 минут);

№41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1:00 10 минут).
ForUm

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