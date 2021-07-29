В четверг, 29 июля, Министерство иностранных дел Украины и Международная благотворительная организация «Фонд Восточная Европа» подписали Меморандум о сотрудничестве с целью поддержки Экспертной сети Крымской платформы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Тема деоккупации Крыма объединит крупнейшую в истории Украины глобальную экспертную сеть аналитиков и ученых. Уже есть почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран. И эти цифры будут расти», - заявил после подписания документа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Меморандум предусматривает учреждение Фондом Восточная Европа отдельной Программы, которая будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров из многих стран мира и гражданского общества, оказывать информационную поддержку Крымской платформе, поддерживать мероприятия, конференции, семинары и круглые столы в ее рамках.

«Освобождение Крыма – это историческая задача Украинского государства. Для этого, в частности, Крым должен постоянно присутствовать в экспертной и научной мысли мира. Именно поэтому по инициативе президента Украины Владимира Зеленского мы создаем Крымскую платформу и глобальную экспертную сеть как один из ее важных уровней», - отметил министр.

Сеть объединит представителей украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников, исследуют весь спектр проблем российской оккупации Крыма. Они будут производить конкретные идеи и предложения, давать профессиональные оценки ситуации ради эффективности политики деоккупации Крыму.

Министр выразил благодарность президенту Фонда Восточная Европа Виктору Ляху за партнерство. По его убеждению, экспертная дипломатия как часть публичной дипломатии поможет Украине держать Крым в постоянном фокусе мирового сообщества и играть очень важную роль в достижении целей Крымской платформы.

Президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях подчеркнул, что Фонд разделяет цели и задачи Крымской платформы: «Я хочу отметить очень активную и открытую позицию министерства. Убежден, что консолидация усилий государства и гражданского общества будет способствовать лучшей осведомленности международного сообщества о реальной ситуации в Крыму и эффективному противодействию всем негативным последствиям российской оккупации».

Справка: Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 в Киеве.