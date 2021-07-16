Верховная Рада приняла закон «Об основах национального сопротивления», которым

определены правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления, сообщается на сайте парламента.

Законом также определены:

состав, цели и задачи национального сопротивления;

основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;

порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

организацию системы управления национальным сопротивлением;

порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;

полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;

социальной и правовой защите лиц, участвующих в национальном сопротивлении;

ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления планируется осуществлять за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством Украины источников.

Проект закона зарегистрирован под №5557.

Кроме того, Верховная Рада также поддержала законопроект №5558, который увеличивает численность Вооруженных сил Украины на 11000 военнослужащих в связи с принятием закона «Об основах национального сопротивления», доводя общую численность ВСУ до 261 тысяч человек. За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 325 народных депутатов.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что для реализации законопроекту только в 2022 году - с момента вступления документа в силу - необходимо 2,5 миллиарда гривен бюджетных средств.