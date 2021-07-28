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Беременная женщина, которая путешествовала из Киева в Ужгород, родила младенца в вагоне поезда, сообщили в Укрзализныце.

«У нас есть много хороших историй: как во время путешествия люди знакомятся и влюбляются, как в поезде признаются. И как-то даже логично получается, что иногда проводникам приходится принимать роды у пассажирки», - говорится в сообщении.

Неожиданность произошла 25 июля в поезде №81 Киев - Ужгород: у пассажирки прямо во время поездки начались роды. Проводник не растерялся и оказал необходимую помощь. Также оперативно проинформировали диспетчеров ближайшей станции - Тернополя - и вызвали скорую помощь.

Сейчас роженица находятся в Тернопольском областном клиническом перинатальном центре под наблюдением врачей.
ForUm

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