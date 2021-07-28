Президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева телефону обсудят выполнение Украиной структурных маяков, необходимых для получения очередного транша. Об этом он заявил во время интервью в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Децентрализация», который проходит в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«У меня был сегодня разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда госпожа Кристалиной Георгиевой. Звонок по нашей ситуации. Я считаю, что у нас в принципе многое готово. Может, кое-что еще согласовывается между министром финансов Марченко и менеджментом МВФ. Сегодня мы поговорим, что уже готово, а что - еще нет. Мне кажется, мы находимся на решающей стадии», - рассказал президент.

Он отметил, что почти все структурные маяки Украинское государство выполнило. Остаются определенные специфические вещи, связанные с государственным бюджетом, которые должны согласовываться на уровне среднего звена участников переговорного процесса.

«Я считаю, что мы все сделали. Все, что я обещал госпоже Георгиевой, и все, что нам нужно для Украины, - все главные реформы мы начали. Они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей. Только первое голосование, но мы начали и реформу Службы безопасности Украины. Я считаю, что это серьезный комплект, который до моего президентства не был проголосован, хотя был обещан. Обещалось это не мной, но эти законопроекты прописаны в тех или иных документах, и мы все это сделали. Считаю, что мы готовы к получению транша», - сказал Зеленский.

Среди важных структурных маяков МВФ президент назвал реформу судебной системы. По словам главы государства, несмотря на сопротивление, которое оказывают отдельные представители судебной ветви власти, эта реформа будет завершена.

«И будет очисткп судов в любом случае», - подчеркнул глава государства.

О кадровых изменениях в Национальном банке Украины и возможном влиянии на сотрудничество с Международным валютным фондом, Зеленский отметил, что не имеет права вмешиваться в работу Нацбанка и в кадровую политику его руководства. В то же время президент отметил, что сегодня НБУ обеспечивает стабильность национальной валюты без резких колебаний, также упрощается предоставление кредитов.