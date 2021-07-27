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Столичные полицейские установили мужчину, который повредил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сегодня ночью полицейским, которые несли службу в центральной части Киева, обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни. Правоохранители немедленно отправились на место происшествия, где установили правонарушителя.

Для выяснения обстоятельств инцидента полицейские доставили мужчину в отдел полиции. Нарушителем оказался уроженец Донецкой области 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.
ForUm

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