27 июля в 5:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре двух автомобилей во Львове на ул. Пекарская.
Пожар возник на открытой территории, сообщает ГосЧС.
На момент прибытия пожарных к месту происшествия 3 автомобиля были полностью охвачены огнем, также огонь еще перекинулся на рядом припаркованный автомобиль УАЗ. Существовала угроза опрокидывания огня на здание.
В 5:24 пожарные локализовали пожар и в 5:36 ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил три автомобиля полностью: УАЗ 3962, «Chevrolet Aveo» и «Ford Tourneo Connect», а также уничтожил салон и лакокрасочное покрытие на площади 5 кв.м в автомобиле УАЗ.
К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава.
В результате возгорания никто не пострадал.
Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.
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