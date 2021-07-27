27 июля в 5:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре двух автомобилей во Львове на ул. Пекарская.

Пожар возник на открытой территории, сообщает ГосЧС.

На момент прибытия пожарных к месту происшествия 3 автомобиля были полностью охвачены огнем, также огонь еще перекинулся на рядом припаркованный автомобиль УАЗ. Существовала угроза опрокидывания огня на здание.

В 5:24 пожарные локализовали пожар и в 5:36 ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил три автомобиля полностью: УАЗ 3962, «Chevrolet Aveo» и «Ford Tourneo Connect», а также уничтожил салон и лакокрасочное покрытие на площади 5 кв.м в автомобиле УАЗ.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

В результате возгорания никто не пострадал.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.