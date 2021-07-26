Правоохранители задержали третьего участника группировки, которая организовала канал поставок героина из Ирана в Украину и страны Европейского союза.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, им оказался также гражданин Турции, 1948 года рождения. Третьему участнику наркогруппировки будет избрана мера пресечения.

Двум его сообщникам, которых правоохранители задержали 22 июля, суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается комплекс следственно-оперативных действий.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что в Украину и Европу не попало 1,5 млн доз героина.

Заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Вячеслав Сафонов сообщил, что всего обнаружено и изъято 368 кг героина, что по цене «черного рынка» составляет более 1 млрд гривен.

По его словам, груз был замаскирован в пустотелый кирпич. «Брикеты с героином из Исламской Республики Иран попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украине, где наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны», - сказал он.

Сафонов также сообщил, что согласно украинскому законодательству сначала всю партию наркотиков направят на экспертное исследование, где установят процентную долю чистого вещества, затем привлекут в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного производства и по решению суда она будет уничтожена.