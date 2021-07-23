Вчера вечером в столице правоохранители задержали двух граждан Турции, которые организовали приобретение героина в Иране и транзит наркотика через Украину в страны Европейского Союза. Общая стоимость изъятой партии запрещенного вещества по ценам «черного» рынка составляет более миллиарда гривен, сообщает пресс-служба МВД.

В результате многоходовой спецоперации оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью со следователями ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, при содействии пограничной и таможенной служб Украины, таможенной службы Республики Армения, коллег-правоохранителей из Грузии и специалистов из Администрации по борьбе с наркотиками США под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополе ликвидировали контрабандный канал транзита героина.

Вчера, 22 июля, в столице полицейские разоблачили двух участников международной наркогруппы контрабандистов - двух граждан Турции 1992 и 1999 годов рождения. Последние осуществляли поставки героина из Ирана, через Армению, Грузию в Украину для дальнейшего сбыта на временно оккупированной территории Крыма и контрабандной перевозки мелкими партиями в страны ЕС.

Фигуранты подыскивали предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере международных грузовых перевозок из Ирана в другие страны. Сначала они проверили эту схему, проведя «пробные», «холостые» поставки. После успешного испытания канала наркоторговцы спрятали героин в муляж - пустотелый кирпич и направили в Украину.

Для разоблачения и документирования преступной деятельности участников указанной наркогруппировки оперативники провели контроль за совершением уголовного преступления в форме контролируемой поставки.

Когда строительные материалы с незаконным наполнением прибыли на арендованный склад в Киеве, полицейские задержали двух граждан Турции.

Во время следственных действий в арендованном наркопреступниками складском помещении и в их личных вещах правоохранители обнаружили 1159 брикетов весом 368 кг наркотиков. Проведенные экспресс-тесты подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство «героин». В дальнейшем изъяты вещественные доказательства переданы на проведение соответствующей экспертизы. По предварительным подсчетам стоимость изъятого наркотика по ценам «черного» рынка превышает миллиард гривен. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанным инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет заключения с конфискацией имущества.