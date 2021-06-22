Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя совместно с сотрудниками Департамента борьбы с наркопреступностью НП Украины и следователями ГУ НП Украины в АР Крым, а также компетентными органами Республики Молдова в рамках международной следственной группы пресечена деятельность транснациональной организованной преступной группы, которая наладила схему перевозки героина в особо крупных размерах через территорию Украины (ст. 307 УК Украины), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам спланированной международной спецоперации, после проведения контролируемой поставки наркотических средств через территорию Украины в Республику Молдова, правоохранители изъяли у дилеров 1092 брикета с наркотическим средством - героином общим весом 235 кг, стоимость которого на «черном» рынке составляет более 300 миллионов гривен, что эквивалентно 10 миллионам евро. В настоящее время в Молдове задержаны семь членов организованной преступной группы, которым объявлены подозрения и избраны меры пресечения в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Граждане Республик Турции и Молдовы наладили схему поставок героина из Исламской Республики Иран в страны Евросоюза через территорию нашего государства в том числе с использованием временно оккупированного полуострова. С этой целью, члены указанной преступной организации создали фиктивные фирмы, которые якобы занимались грузовыми перевозками строительных материалов. При этом, героин скрывали в специально оборудованных муляжах - пустотелый кирпич, и вместе с другими стройматериалами на грузовых автомобилях транзитом переправляли в Республику Молдова. Там для хранения наркотика был арендован склад, где осуществлялась фасовка «товара» для последующего направления в страны Евросоюза.

Также сообщники привлекли к преступной схеме еще пятерых граждан Республики Молдова, которые встречали грузовики с наркотическими средствами и перепаковывали их для переправы.

Сейчас правоохранителями автономии готовятся сообщение о подозрениях фигурантам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ч. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) и ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) УК Украины.