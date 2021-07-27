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Министерство здравоохранения Украины разработает порядок предоставления косметологических услуг. Такое решение было принято на расширенном заседании группы экспертов Минздрава по направлению «дерматовенерология», сообщает пресс-служба ведомства.

«На сегодня нет четкого перечня косметологических услуг, подпадающих под определение «медицинская услуга», также нет стандартов предоставления таких услуг, лечения осложнений и подготовки квалифицированных кадров. Невозможно определить, какие услуги вправе предоставлять косметолог, а какие требуют получения лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике», - говорит директор Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава Игорь Слонецкий.

Поэтому эксперты и специалисты министерства планируют определить порядок предоставления четкий перечень косметологических услуг, которые могут предоставляться исключительно медицинскими работниками.

«Рынок косметологических услуг в Украине требует правового регулирования. Мы уверены, что благодаря документам, которые мы разработаем с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, удастся повысить общее качество таких услуг», - заявил Слонецкий.
ForUm

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