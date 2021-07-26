Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима, заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

«Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка», - говорится в сообщении.

COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности, предупредили в Минздраве.