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Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима, заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

«Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка», - говорится в сообщении.

COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности, предупредили в Минздраве.
ForUm

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