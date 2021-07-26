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На Черниговщине пограничники задержали гражданина страны-агрессора, который уже в третий раз пытался въехать в Украину, сообщает Госпогранслужба.  

Предварительно получив два отказа в пропуске в нашу страну, на этот раз иностранец попытался подкупить сотрудника ведомства.

«Чтобы «решить» вопрос о пропуске россиянина, его посредник – гражданин Украины, предложил пограничнику 1000 долларов США. Взяткодателя застали на горячем в пункте пропуска «Новые Яриловичи» во время предоставление неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Сейчас ожидается вручение уведомления о подозрении россиянину и избрание меры пресечения для гражданина Украины.
ForUm

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