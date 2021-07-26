Ученые подтвердили связь между коронавирусной инфекцией и снижением когнитивных способностей на основе анализа данных более чем 81 тысячи человек.

Как передает Укринформ, результаты исследования ученых из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета (Великобритания) опубликованы в EClinicalMedicine by The Lancet.

Исследование подтвердило то, подтвердило то, о чем говорят с недавних пор: у людей, перенесших коронавирусное заболевание, наблюдается снижение уровня когнитивных способностей. Как оказалось, этот факт не зависит от того, переболели они в легкой форме или тяжелой.

Авторы работы применили масштабный подход и сравнивали данные 12 689 человек, выздоровевших от COVID-19, с контрольными группами, учитывая социально-демографические факторы и популяционную изменчивость когнитивных функций. Размер итоговой выборки составил 81 337 человек (средний возраст — 46,75 года, 93% — жители Великобритании, в большинстве своем белые европейцы), а основой анализа стали подробные результаты их тестов и анкетирования Great British Intelligence Test с января по декабрь 2020 года. Также исследователи определяли, связаны ли степень/или природа снижения уровня интеллекта с тяжестью респираторных симптомов, течением заболевания или временем, прошедшим с начала заражения.

««Наши тесты не следует рассматривать как тестирование на IQ в классическом смысле, так как они предназначались для более точного дифференцирования аспектов когнитивных способностей. Их оптимизировали под пожилых и людей с легкими когнитивными и двигательными нарушениями. <…> После девяти когнитивных тестов участники заполняли ​​подробную анкету, охватывающую широкий спектр социально-демографических, экономических, профессиональных и жизненных переменных», - цитирует учёных Naked Science.

Респондентов младше 16 лет и тех, кто не заполнил расширенную анкету, исключили из анализа.

Результаты показали, что перенесшие коронавирус, как правило, хуже справились с тестированием по сравнению с теми, кто не болел. Сложнее всего оказались задачи, которые требовали планирования и рассуждений. Ученые предполагают, что это связано с так называемым мозговым туманом, когда человеку становится трудно размышлять и концентрировать внимание — именно эти симптомы соотносят с «продолжительным» COVID-19.

Наибольшее снижение уровня интеллекта обнаружили у тех, кого во время болезни госпитализировали в реанимацию и подключали к аппарату ИВЛ: их тесты были хуже на 0,47 сводного балла (или на семь баллов по тесту на IQ).

Далее шли пациенты, которые просто попали в больницу с COVID-19: их результат был хуже на 0,26 пункта. У перенесших коронавирусную инфекцию дома этот показатель снизился на 0,23 балла. Ученые подчеркивают, что падение когнитивных способностей оказалось даже сильнее, чем у перенесших инсульт (минус 0,24 балла).