В Херсонской области уровень госпитализации из-за коронавируса достиг 80%. Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава в воскресенье, 25 июля.

В регионе два дня подряд превышен уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

В то же время в Луганской области, где днем ранее также была превышена норма госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня показатель составляет уже 41,8%.

Напомним, что в Украине резко упал прирост заражений COVID-19. В больницы попали 422 человека с коронавирусом. Летальных случаев - 12, а выздоровели - 159 пациентов.