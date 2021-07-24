По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заразились более 194 млн человек. Об этом сообщают данные сайта Worldometers.

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 194,011,915 человек, из них выздоровели 176,118,312 лица. Количество умерших возросло до 4,159,546.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35,283,050), Индия (31,331,145), Бразилия (19,632,443), Россия (6,078,522), Франция (5,953,071), Великобритания (5,637,975), Турция (5,574,997) и Аргентина (4,827,973).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (626,658), Бразилии (548,420) и Индии (420,038).