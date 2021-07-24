также в разделеМир
Хорватия и Черногория ужесточили карантин 8
Новый штамм коронавируса нашли в Великобритании 9
В Италии людей без вакцины от COVID-19 перестанут пускать на массовые мероприятия 20
ЮНЕСКО исключило Венецию из перечня памятников под угрозой 9
Мальдивы введут налог на выезд с островов 20
В Бельгии хотят присоединить своей регион к Нидерландам 18
В ЮАР во время массовых беспорядков погибли более 270 человек 9
Франция и Британия усилят контроль за незаконной миграцией 9
В ВОЗ предупредили о появлении нового опасного штамма COVID-19 24
СМИ: Макрона могли прослушивать через смартфон 18
Турецкие истребители перехватили возле Польши самолет РФ 34
В Италии на пляже произошла стрельба, пострадали 10 человек 25
Бывшего советника Трампа арестовали за лоббирование интересов другой страны 16
В Корее зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 21
Меркель объяснила, почему людей вовремя не предупредили о наводнении 76
ВОЗ обеспокоена распространением штамма коронавируса «Лямбда» 17
Безос благополучно вернулся на Землю после полета в космос 28
Временного президента Мали пытались зарезать в мечети 19

По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заразились более 194 млн человек. Об этом сообщают данные сайта Worldometers.

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 194,011,915 человек, из них выздоровели 176,118,312 лица. Количество умерших возросло до 4,159,546.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35,283,050), Индия (31,331,145), Бразилия (19,632,443), Россия (6,078,522), Франция (5,953,071), Великобритания (5,637,975), Турция (5,574,997) и Аргентина (4,827,973).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (626,658), Бразилии (548,420) и Индии (420,038).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
3045 грн.
7
Теги