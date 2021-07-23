22 июля 2021 в 15:30 в Яремчанский отдел Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области поступили экстренные сообщения о заболевании острым гастроэнтеритом среди воспитанников спортивных секций, которые прибыли 17 июля на отдых в детский спортивный лагерь в с. Яблуница, Поляницкой ТГ в комплекс «Тайна Карпат». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе облуправления Госпродпотребслужбы.

В данный комплекс прибыли 215 детей в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые - 22 родителей и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей. По состоянию на 8:00 23 июля 2021 всего госпитализированы 18 человек, из них 16 детей до 16 лет. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии.

После получения информации об эпидемическом осложнении специалисты ведомства в присутствии работников Национальной полиции немедленно начали эпидрасследование данного случая и осуществили внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства о безопасности пищевых продуктов.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и требований по безопасности пищевых продуктов.

Готовится распоряжение о временном прекращении работы заведения сроком на 10 дней до устранения выявленных нарушений.