Власти Мальдив в начале июля приняли поправку в налоговый кодекс, по которой со всех выезжающих из республики граждан, в том числе и туристов, будет взиматься налог, он будет включен в стоимость авиабилета, сообщает портал Raajje.

Налог введут с 1 января 2022 года, передает Интерфакс.

Его будут взимать вместо аэропортового сбора со всех, кроме детей моложе двух лет и лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью.

Пассажиры эконом-класса будут платить за вылет $30, при этом мальдивцы - $12. Все пассажиры бизнес-класса, вне зависимости от гражданства, будут платить по $60, пассажиры первого класса - $90, пишет издание. С пассажиров частных самолетов будут взимать по $120.

Кроме того, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Велана (MLE), будут облагаться сбором на развитие аэропорта в размере $25.

Оплатить налог можно будет только в долларах США. Если такой возможности у человека нет, он сможет заплатить этот сбор через авиакомпанию.

Сейчас туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере $15.

Мальдивы - популярное направление отдыха у обеспеченных российских туристов.