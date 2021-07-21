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Между двумя группами молодых людей на платформе станции метро «Крещатик» возникла драка, в ходе которой одна из сторон применила слезоточивый газ. Проводится проверка инцидента, сообщила пресс-служба полиции.

Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет обнаружено видео конфликта между пассажирами метрополитена.

Предварительно правоохранители выяснили, что на станции метро «Крещатик» между двумя группами ребят возник конфликт, переросший в драку с применением слезоточивого газа. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
ForUm

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