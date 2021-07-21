Секретариат уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля провел мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание, с целью выяснения реального состояния выполнения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом сообщается на странице уполномоченного в Facebook.

«По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами «Интер», «Украина», «ICTV», «Мега», «НТН», «К1», о чем составлены соответствующие акты», - говорится в сообщении.

Так, на телеканале «Интер» зафиксировано 6 нарушений (д/с «Следствие вели»; т/с «Вещдок». Особый случай»; м/ф «Лиса и заяц»; х/ф «Гостья из будущего»; х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»; т/с «Таисия»);

«Украина» - 5 нарушений (х/ф «Ложное письмо»; т/с «Немая»; х/ф «Незабытыя»; т/с «Беглецы»; т/с «Дом Надежды»);

«Мега» - 2 нарушения (т/с «Мистическая Украина»; т/с «Секретные территории»);

«ICTV» - 2 нарушения (т/с «Тайная дверь»; т/с «На троих»);

«К1» и «НТН» - по одному нарушению.

На других телеканалах нарушений закона о языке демонстрации фильмов не обнаружено.

«Учитывая указанное, направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции», - сообщил Тарас Креминь.

Также он обратился к телеканалам о необходимости неукоснительного выполнения норм части шестой статьи 23 Закона и с требованием обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов (в т. Ч. Телевизионных сериалов и их отдельных серий) на государственном языке.

Напомним, 16 июля 2021 вступили в силу нормы абзацев первого - третьего части шестой статьи 23 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которыми определено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.