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У Офиса президента Украины на улице Банковой, 11 в Киеве откроют арт-локацию - детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Работы по установке арт-объекта уже начались, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Игровая площадка будет открыта для всех желающих в августе этого года. Она будет бесплатной.

Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта «Лето на ВДНХ», который уже дал старт многим интересным проектам.

Вдохновением для арт-локации вблизи Офиса Главы государства служило творчество одной из самых известных художниц Украины Марии Примаченко. Поэтому эта игровая площадка будет одинаково интересна как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут глубже ознакомиться с украинской культурой.

Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями.  
ForUm

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