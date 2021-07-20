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Пассажирская капсула с миллиардером Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета в составе ракеты New Shepard.

Успешные полет и приземление подводят итог 20-летним усилиям американского предпринимателя, создавшего Blue Origin в 2000 году.

Трансляция полета велась на сайте BlueOrigin.com, сообщает Интерфакс.

Весь полет прошел автоматически и занял чуть меньше 11 минут.

Как и было рассчитано, через несколько минут после старта многоразовая одноступенчатая ракета поднялась на высоту 40 км, после чего от нее отделилась капсула с людьми. Затем ракета стала спускаться обратно на космодром с помощью своего двигателя.

Капсула же, отсоединившись от своего носителя, по инерции поднялась выше условной границы космоса, это 100 км над уровнем моря. На этой высоте в распоряжении пассажиров New Shepard были несколько минут в невесомости. После приземления ракеты, зрители трансляции могли увидеть, как у спускаемой следом капсулы раскрылись все три парашюта.

Спустя несколько минут после приземления, сотрудники Blue Origin открыли люк капсулы, и пассажиры, не скрывая радости от успешного полета, покинули аппарат под аплодисменты встречающих.

Компанию в полете американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен, полетевший вместо таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.
ForUm

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