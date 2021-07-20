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Полиция Кривого Рога задержала подозреваемого в убийстве 54-летнего медбрата, в течение двух дней нападающий скрывался в разных местах.

Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции. Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы. Благодаря взаимодействию правоохранителей с местными жителями, подозреваемого в убийстве удалось задержать.

Напомним, 18 июля около 7:00 в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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