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В Запорожье на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

19 июля в 17 часов в отдел полиции № 4 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Коммунарском районе города Запорожье.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, следователи отделения расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Запорожской области и медики скорой помощи.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed 1995 года рождения при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке улиц О. Говорухи и Магара, допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter.

В момент столкновения в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля - двое.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки 1988 года рождения пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей.

Следователем под процессуальным руководством окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

 
ForUm

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