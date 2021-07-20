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Кабинет министров дополнительно направил из госбюджета 5,3 млрд гривен на выплаты пенсий, надбавок и повышения пенсий в 2021 году.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 779-р от 15 июля, сообщает УНИАН.

Согласно документу, выделенные Министерству социальной политики средства в размере 5,3 миллиардов, которые предусматривались на выплату пособий и оплату услуг отдельным категориям населения, будут перераспределены в пользу Пенсионного фонда.

«Осуществить увеличение объема расходов по программе «Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений пенсий, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда» на сумму 5 311 800 тыс. гривен», – говорится в распоряжении.

 

 
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