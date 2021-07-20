Перуанский избирком официально объявил Педро Кастильо победителем президентских выборов, передает Укринформ.

51-летний бывший учитель Кастильо набрал 50,12% голосов, за дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори - Кейко Фухимори - проголосовали 49,87% избирателей. Разрыв между конкурентами во втором туре выборов, который состоялся 6 июня, составил всего 44 тысяч голосов.

Кастильо принесет присягу главы государства 28 июля.

«Мы будем работать для объединения страны. Мы собираемся отбросить все, что противоречит демократии», - заявил новоизбранный президент Перу после решения избиркома.

Отмечается, что Кастильо вышел на политическую арену только четыре года назад, когда возглавил забастовку с требованием повышения зарплаты учителям.

Во время своей президентской кампании Кастильо пообещал национализировать, в частности, горнодобывающий сектор Перу и заявил, что хочет создать миллион новых рабочих мест в год. Он также предложил повторно ввести смертную казнь для борьбы с преступностью.

В ноябре 2020 года перуанский парламент избрал юриста Франсиско Сагасти новым президентом, который за неделю сменил на посту двух своих предшественников.

Временный президент Перу Мануэль Мерино на фоне массовых протестов объявил об уходе в отставку - всего через пять дней после принятия присяги. Мерино пришел к власти после того, как конгресс Перу отстранил президента Мартина Вискарру от должности, используя двусмысленное положение о «моральной недееспособности».

Законодатели жаловались на политику главы государства относительно пандемии коронавируса и обвиняли его в коррупции.