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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина ожидает на этой неделе поставку от ВОЗ ПЦР-тестов для определения штамма коронавируса «Дельта».

Об этом он сообщил в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, передает УНИАН.

«На этой неделе ожидаем от Всемирной организации здравоохранения поставку ПЦР-тестов, которые работают исключительно на «Дельту». Это нам позволит наряду с секвенированием (процесс определения мутаций коронавируса. — Ред.) проводить еще дополнительное ПЦР-тестирование», - заявил он.

«То есть отобрали биологический материал, исследовали, есть положительный материал. Можем этот биологический материал поставить на другую «плашку» и увидеть это ли не «Дельта», - добавил он.

Министр отметил, что с помощью этих тестов и секвенирования будет определяться уровень циркуляции в Украине штамма «Дельта».

 
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