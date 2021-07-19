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Сотрудничество между ЕС и странами Восточного партнерства является ярким примером того, что глобальную пандемию COVID-19 можно преодолеть только совместными усилиями - для борьбы с этой инфекцией ЕС уже поставил или передал странам-партнерам более 5 миллионов доз вакцины.

Об этом в понедельник во время международной конференции в Батуми, в ходе выступления на сессии «Три государства - один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении», заявил Президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Укринформ.

Полная трансляция выступления европейского руководителя обнародована на мультимедийном портале ЕС.

 «Когда COVID-19 нанес удар, ЕС быстро отреагировал на нужды всех шести партнеров. Вместе с EIB (Европейский инвестиционный банк. - Ред.) мы мобилизовали более 2,5 миллиарда евро для вашей поддержки в преодолении этого худшего кризиса, и в решении задач социально-экономического возрождения. Этот факт только подтверждает, что партнерство с вами имеет для ЕС стратегическую важность», - сказал Шарль Мишель.

«Сейчас очень важно продолжать эту борьбу, оказывать поддержку кампании вакцинации, поскольку преодоление инфекции - это ключевое условие для устойчивого восстановления. ЕС является крупнейшим донором вакцин против COVID-19 для мира. В частности, он экспортировал или передал более 5 миллионов доз вакцины для шести стран Восточного партнерства», - добавил президент Европейского Совета.

 
ForUm

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