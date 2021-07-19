Антибиотик азитромицин оказался не эффективным при лечении больных COVID-19.

Об этом заявили американские ученые, сообщает УНИАН.

Они отметили, что препарат был не более эффективным, чем плацебо. По словам исследователей, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию.

«Результаты не подтверждают использование азитромицина для лечения инфекции SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях», - заявила автор исследования и доктор медицинских наук Кэтрин Ольденбург.

Ранее считалось, что азитромицин обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование COVID-19, если лечиться им на ранней стадии заболевания.