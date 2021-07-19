Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующая информация размещена на интерактивной карте МИД Украины.

Для въезда в Латвию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антигены, проведенный не ранее, чем за 48 часа до пересечения границы. Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции.

Латвия признает только утвержденные в ЕС вакцины - Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen.

Перед прибытием в Латвии необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv не ранее чем за два дня до приезда в страну.

Для въезда в Эстонию не требуется ПЦР-тест, также нет требований о самоизоляции или тестировании при пересечении границы. Такая информация размещена на правительственном сайте. Украина отнесена к странам с низким уровнем риска инфицирования, для граждан которых ограничения отсутствуют.

На карте МИД указано, что в Эстонию можно въезжать с любой целью в период с 19 по 25 июля. Это связано с тем, что эстонские власти еженедельно пересматривают показатели в странах и соответственно продлевают или не продлевает разрешение на въезд.