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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление «О бюджетной декларации на 2022-2024 годы» (№ 5765), сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Указанным документом Рада приняла к сведению бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, утвержденную Кабинетом Министров Украины, а также предоставила свои рекомендации относительно бюджетной политики.

Среди рекомендаций Верховной Рады – увеличение доходов проекта государственного бюджета на следующий год, развитие экспорта товаров, работ, услуг украинского происхождения и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке путем стимулирования экспортного кредитования.

Парламент рекомендует правительству при подготовке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022» принять меры по обеспечению импортозамещения, привлечению инвестиций в новые производства и развитие промышленности Украины, в частности введя инструмент локализации в публичных закупках, а также по созданию индустриальных парков с налоговыми стимулами, утверждению стратегии управления госдолгом на 2022-2023 и плана ее реализации.

Кроме того, в документе говорится о целесообразности пересмотра источников финансирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета, увеличение прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп и увеличение размера минимальной заработной платы.
ForUm

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