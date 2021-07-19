Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганских действий во время конфликта со стрельбой в районе магазина «Лесной» в Черкассах.

По данным облполиции, ЧП произошло в воскресенье, 18 июля.

Предварительно установлено, что около 15:00 часов между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

В результате стрельбы двое мужчин госпитализированы с телесными повреждениями спины и головы.

Сам правонарушитель скрылся в лес. Для его поиска были задействованы батальон полиции особого назначения, экипажи патрульной полиции, правоохранителей Черкасского районного управления полиции и кинологической службы со служебными собаками. За короткое время полицейские нашли указанному мужчину.

«Правонарушитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи», - говорится в собщении .

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.