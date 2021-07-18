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В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных лиц нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Об этом сообщает сайт МВД.

«Своевременными совместными действиями с Национальной полицией оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, охрана государственной границы осуществляется усиленно.

Кроме того, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы.

Отметим, возглавляет Государственную пограничную службу Украины Сергей Дейнеко.
ForUm

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