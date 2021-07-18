В Нигерии боевики совершили налет на деревни и похитили не менее 60 человек, сообщает Reuters.

Вооруженные люди атаковали деревни на северо-западе страны, вызвав панику, прежде чем убежать в лес. Сообщается также об одном погибшем.

Боевики проехали на мотоциклах по пяти селам, стреляя в воздух.

Бандиты также выпустили ракету, которая попала в дом старшего руководителя местного совета.

В начале июля в Нигерии вооруженные люди похитили не менее 140 школьников, сообщало BBC.

В начале марта боевики напали на Государственный колледж технологий лесного хозяйства в штате Кадуна, в результате чего как минимум 30 студентов пропали без вести.

В конце февраля после нападения боевиков вести пропали 317 учениц школы-интерната в штате Замфара.

Подобный инцидент произошел и 14 декабря 2020 года. Тогда неизвестные вооруженные люди напали на школу-интернат для мальчиков. В результате пропали более 200 детей. Затем они все вернулись, а свой поступок объяснили тем, что во время нападения попросту разбежались.

Преступные группировки на северо-западе и в центральной части Нигерии нападают на деревни, чтобы грабить, воровать скот и похищать людей ради выкупа. Полученные деньги они тратят на освобождение членов группировки из тюрем.