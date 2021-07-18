Военная авиация на севере Афганистана уничтожила десять боевиков Талибана. Во время авиаударов было уничтожено большое количество оружия и боеприпасов боевиков.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в армии Афганистана.

Воздушная операция проводилась в районе Чамтал провинции Балх на севере Афганистана. Десять боевиков были убиты и еще пять ранены.

16 июля в Афганистане погиб корреспондент агентства Reuters Даниш Сиддикуи, который освещал военный конфликт между правительственными силами и боевиками Талибана .

После начала вывода из Афганистана американских войск Талибан организовал масштабное наступление на позиции правительственных сил, захватив целый ряд стратегически важных районов.