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Власти Афганистана и представители террористического движения «Талибан»  договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на совместное заявление сторон.

В документе, принятом по итогам переговоров в Катаре, также говорится о стремлении Кабула и талибов избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий, передает Интерфакс.

Обе делегации согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.

Tolo News отмечает, что в заявлении нет упоминаний о деэскалации или прекращении огня на фоне продолжающихся боев между правительственными войсками и талибами.

Переговоры в Катаре прошли на фоне завершающегося вывода из Афганистана воинского контингента НАТО. В последние месяцы талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории.
ForUm

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