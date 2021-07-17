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В Киеве 18 июля ко дню памяти святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны пройдет музыкально-поэтический концерт.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на facebook.com/church.information.center, участники концерта прочтут стихотворения, посвященные святой.

В программе – фотовыставка по случаю 130-летия принятия православия святой преподобномученицей Елизаветой, выступления гостей и членов жюри, вручение альманахов по результатам конкурса «Детские стихи и рисунки».

Лауреаты и дипломанты конкурса получат возможность прочитать свои поэтические произведения, которые, по мнению жюри, наиболее удачно отражают портрет святой.

Начало концерта в 18:00 в Доме ученых НАН Украины по улице Владимирская 45 а, вход свободный.
ForUm

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