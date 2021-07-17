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Дания со второй половины суток 17 июля снимет введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению коронавируса. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые-добрые времена», — написал Кулеба.

Так, граждане Украины будут подать только действительный отрицательный ПЦР тест, который должен быть сделан не более чем за 72 часов до прибытия в страну, или тест на антиген за 48 часов.

По прибытии в Данию также необходимо сдать тест. Если вы путешествуете самолетом, то сдаете тест бесплатно сразу в аэропорту, говорится в сообщении МИД.

«Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС», — резюмировал министр.
ForUm

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