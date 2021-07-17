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Президент Молдовы Мая Санду представила среди приоритетов внешней политики на предстоящие годы добрососедских отношений с Украиной и Румынией. Приоритетами она также назвала преодоление пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте президентуры Молдовы.

«Мы пользуемся сейчас большой открытостью со стороны наших внешних партнеров, но нам следует много работать, чтобы оценить это и использовать на благо людей. Мы не можем упустить эту возможность», - подчеркнула Санду.

По ее словам, деятельность президентства в сфере внешней политики будет осуществляться по пяти основным направлениям, среди которых поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими странами, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны.

Приоритетами она также назвала преодоления пандемии коронавируса, помощь в восстановлении экономики страны, борьбу с коррупцией, продвижение правового государства и активную роль на глобальном уровне.

На парламентских выборах в Молдове победу с рекордным результатом в истории страны получила Партия действия и солидарности (PAS) президента Майи Санду.

Напомним, ранее Зеленский поздравил Санду с успешным проведением парламентских выборов в Молдове.
ForUm

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