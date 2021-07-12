Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил Майю Санду с успешным проведением парламентских выборов в Молдове. Стороны провели телефонный разговор, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский выразил уверенность, что убедительная победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Он также выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности «Ассоциированного трио» с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Лидеры государств обменялись мнениями относительно вызовов, связанных с пандемией COVID-19.

Также президенты Украины и Молдовы констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Так, глава государства отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Зеленский подтвердил приглашение Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.