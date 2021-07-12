также в разделеПолитика
Путин: Подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с РФ 15
Зеленский не намерен обсуждать с Меркель компенсации за «Северный поток-2» 13
Марчук: РФ попытается дискредитировать 30-летие независимости Украины 19
Украинские оппозиционеры потребовали освободить Медведчука из-под домашнего ареста 20
Адвокат: Причиной преследования Медведчука является то, что он – главный критик и оппонент Зеленского 19
Разумков надеется, что скандальный нардеп сложит мандат 17
Медведчук, Порошенко, Зеленский – топ-3 самых популярных украинских политиков в СМИ – Чугаенко 39
Немецкие СМИ: Украинская власть даже не пытается скрыть незаконность своих репрессивных методов борьбы с Медведчуком 25
ОПЗЖ: Попытки «Слуги народа» и группы «За будущее» избавиться от Рената Кузьмина и помешать объективному расследованию «дела вагнеровцев» не пройдут 13
В «Слуге народа» планируют поддержать законопроект о медканнабисе 200 голосами 12
Минэкономики ФРГ: Все разрешения на строительство «Северного потока – 2» уже выданы 35
ЕС продлил экономические санкции против России 21
Зеленский просит созвать внеочередную Раду 106
Зеленский: «Северный поток-2» грозит энергобезопасности стран Евросоюза 60
Слова секретаря СНБО Данилова о Викторе Медведчуке – это циничная ложь и клевета 52
Стали известны детали встречи Зеленского и Тихановской 37
Проект закона о переходном периоде на Донбассе направили Венецианской комиссии 116
Резников назвал условие вступления Украины в НАТО 97

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил Майю Санду с успешным проведением парламентских выборов в Молдове. Стороны провели телефонный разговор, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский выразил уверенность, что убедительная победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Он также выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности «Ассоциированного трио» с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Лидеры государств обменялись мнениями относительно вызовов, связанных с пандемией COVID-19.

Также президенты Украины и Молдовы констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Так, глава государства отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Зеленский подтвердил приглашение Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6