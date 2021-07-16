Дания снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению COVID-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз, как в старые добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС», - написал он в Twitter.
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